Son olarak Kasımpaşa’yı deviren Bordo-Mavililer, Galatasaray , Beşiktaş ve Fenerbahçe ile çıktığı toplam 4 derbiden 10 puan çıkardı. 24 haftada 57 puan elde eden ve ezeli rakiplerine tarihi farklar atıp, zirveye ambargo koyan Trabzonspor, Konyaspor’un ardından ligde sırasıyla Alanya (d), Kayseri ve Fenerbahçe(d) ile karşılaşacak.

Şampiyonluk manşetleri...

Ligde bitime14 maç kala en yakın takipçisi Konyaspor’un 9 puan önünde bulunan Trabzonspor’da, Kasımpaşa galibiyeti yerel basında geniş yer buldu. Gazeteler, şampiyonluk manşetleri attı... Günebakış ‘Paşasın sen Trabzon’, Kuzey Ekspres ‘Bu ligin ağası da paşası da Trabzon’ dedi. Taka ‘Paşası da gelse şampiyon olacaksın’, Sonnokta ‘Adım adım şampiyonluğa’, Karadeniz Gazetesi ise ‘Şampiyon Trabzon buraya’ başlığıyla çıktı.