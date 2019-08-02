Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor'un 52'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları başlandı. Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, alt yapıya dikkat çekerek "Sırtımızı sansasyonel transferlere, popülist politikalara yaslamıyor, yolumuza misyon dahilinde devam ediyoruz" dedi. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS), aldığı karara sert çıkan Alp yaptığı açıklamada, "CAS topu taca atmıştır" ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor'un 52'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda etkinlik düzenlendi. Atatürk Anıtı'ndaki çelenk sunulması ve saygı duruşu ile başlayan törende İstiklal Marşı okundu. Törene Trabzonspor kurucuları, eski başkanlar, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve yöneticiler, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Teknik Direktör Ünal Karaman, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, sporcular ve taraftarlar katıldı.

"SIRTIMIZI SANSASYONEL TRANSFERLERE, POPÜLİST POLİTİKALARA YASLAMIYORUZ"

Düzenlenen törende alt yapıya dikkat çeken ve sansasyonel transferlerin olmayacağını söyleyen Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, "Bu kente ait, bu kentle özdeşleşmiş bir kulübün yöneticisi olarak bizler, bu şehirden insanlarından kopuk yaşayamazlar. Bugün Trabzonspor alt yapısından yetişmiş futbolcular sadece Türkiye kamuoyu tarafından değil tüm dünyada konuşuluyor. Bu oyuncularımız dünyanın önemli kulüplerinde forma giyecekler. Bu oyuncularımız yurt dışına çıktıkları takdirde her yönüyle Trabzonspor'u, Türkiye'yi temsil edecek. Bizim marka temsilcilerimiz olacak. Sırtımızı sansasyonel transferlere, popülist politikalara yaslamıyor, yolumuza misyon dahilinde devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"CAS TOPU TACA ATMIŞTIR"

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS),Trabzonspor'un 2010-2011 Süper Lig sezon şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddederek yaptığı "2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasının Trabzonspor'a verilmesini öngören bir yasal düzenleme yok" açıklamasını da eleştiren Alp, "CAS topu taca atmıştır, Trabzonspor ter temiz şampiyondur" ifadelerine yer verdi.

"ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Futbolda iyi giden şeyleri bozmamak gerektiğine vurgu yapan Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, de "Kulübümüzü kuran, bugünlere taşıyan yöneticiler, futbolcular, hocalar, çalışanlar herkese şükran borçluyuz. Her kimin ne katkısı varsa, onlara şükran borçluyuz ki biz burada gururla bordo-mavi rengin altında bir lider takımı, taraftarı olmanın şevkini yaşıyoruz. Bunun paraleli olarak 2018-2019'da Trabzonspor'un bütün haklarının engellenmesine, hakem hatalarına rağmen 4'üncü olmasının altında ki başarı nedir? Futbolda bir kural vardır. İyi giden şeyi bozmamak lazım. Trabzon'da yabancı futbolcu da olacak, Türkiye içinde de olacak.. Şimdi bu çocuk kimi konuşuyor, Yusuf'u, Abdülkadirleri, Uğurcan'ı konuşuyorlar. Bunların geleceğinde örnek onlar. Bu çocuklarımıza sahip çıkmalıyız, geleceği de kuvvetli oranda güçlü oranda bu çocuklardan yaratmalıyız" dedi.

"O KUPA BİR GÜN MUTLAKA YERİNE GELECEKTİR"

Sürmen, "Trabzonspor'un bugün müzesinde bütün bu yılları kapsayan 44 yıla sığan 43 kupa var. Bunları 15 tanesi 2'nci lig 3'üncü lig, altı tanesi birinci lig kupası, 8 tanesi Türkiye kupası, 7 tanesi Cumhurbaşkanlığı kupası… 5 tanesi Başbakanlık kupası. Bu ilginç bir tablo. Orada olmayan 1 kupamız var. Ve o kupa bizim gururumuz. O kupa, manevi olarak bizim. Ve hiç kimse Trabzonspor tarihinde geriye bakıp Trabzonspor haksız olarak şunun kupasını aldı diyemez. Ne mutlu bize ki bunun gururunu yaşıyoruz. Ama biz kupamız alındı diyoruz. O kupa bir gün mutlaka yerine gelecektir. Bu inançla olun. Ancak bu bizim geleceğimize tek bağlayacağımız neden de olmamalı. Bizim Futbol olarak hem Türkiye'ye hem de camiaya örnek olmamız lazım. Futbol kulüpleri arasında ki medeni ilişkileri sürdürmemiz lazım. Bunları yapmazsak, içine kapanırsa Anadolu'ya yayılamayız" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çelenk sunma

-Tören detayları

-Konuşmalar

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)