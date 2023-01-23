Geçtiğimiz hafta ligde zorlu Medipol Başakşehir engelini 1-0'la geçen ve hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u uzatmalarda 4-1 devirerek çeyrek final biletini alan Trabzonspor , Süper Lig 'de bu kez İstanbulspor'u ağırladı.

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4 GOLLÜ GALİBİYET

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan ve Arda Kardeşler'in yönettiği maçı baştan sona üstün götüren Abdullah Avcı'nın öğrencileri, rahat bir şekilde 3 puanı hanesine yazdırdı. Yusuf Yazıcı, Marc Bartra, Bakasetas ve Trezeguet'nin attığı gollerle maçı 4-0 kazanan ve iç sahada namağlup unvanını sürdüren Bordo Mavililer, 35 puanla 5. sıraya yerleşti. Karadeniz devi, 21. haftada konuk olacağı Hatayspor karşısında galibiyet serisini 3 maça taşımaya çalışacak.

SIRADAKİ RAKİP KAYSERİSPOR

Gaziantep FK beraberliğinin ardından Ümraniyespor'u deplasmanda deviren Fatih Tekke'li İstanbulspor'un 2 maçlık yenilmezlik serisi Trabzon deplasmanında sona erdi. 15 puanla ateş hattında kalan Sarı Siyahlılar, 21. haftada ağırlayacağı Kayserispor karşısında yeniden çıkışa geçmenin peşinde olacak.





Son haftalarda yükselişe geçen Trabzonspor'un İstanbulspor karşısındaki 4 gollü galibiyetini Fanatik yazarları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar...

ŞAMPİYONLUK ÜMİDİ - ERMAN ÖZGÜR

Trabzonspor'un orta saha kontrolü Yusuf Yazıcı'nın da 11'de yer alması ile tavan yaptı İstanbulspor maçının ilk yarısında. Bol alternatifli hareketli oyuncular çabuk pas trafiği ile iyi kapanan İstanbulspor'un bıraktığı boşlukları bulmaya çalıştılar. Akan oyunda zorlansalar da Ümraniye maçında patlama yapan Yusuf Yazıcı ile kilidi açmayı başardılar. Oyuna hızlı başlayan, iyi servisler yapan ve Djaniny'nin indirdiği topta golü atan Yusuf Yazıcı kalitesini bu sezon ilk kez hissettirdi. 2. yarının ilk dakikasında Ethemi ile deneyen İstanbulspor adeta maçtaki tek şansını kullandı ama Uğurcan gole izin vermedi. O andan itibaren Trabzon'da rüzgar kasırgaya döndü. Çabuk paslarla yapılmış harika bir hücum organizasyonunu bitiren Bartra ve kazandığı dönen topta kendine has bir gol atan Bakasetas'la maçı 2 dakika içinde bitirdi.

İlk adımlar

Abdullah Avcı'nın; Hamsik, Trezeguet hamleleri ile kalite ve skor artmaya devam etti. Trezeguet hamle olarak da değerli bir oyuncu olduğunu attığı golle gösterdi. Sonuçta Trabzonspor ilk gole kadar zorlanmasına rağmen hem İstanbulspor'u yenmeyi başardı hem de Yusuf Yazıcı'yı kazanmış oldu. Çok kolay olmasa da şampiyonluk için ümidini sürdürebilmesi kazanma alışkanlığını kazanmasına bağlı olan Trabzonspor için bunun ilk adımları da atılmış oldu.

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NORMALLEŞME SÜRECİ - OLCAY ÇAKIR

Kadro olarak kendi idealine yaklaştığında ortaya bir başka Trabzonspor takımı çıkıyor. Oyuncuların yardımlaşmasına, pas kalitesi ve öne doğru dikine bir yönelim de eklenince böylece seyir zevki daha da artıyor. Bunlara bir de tempo ve hız seçenekleri de eklenince dün akşamki gibi coşkulu oyun kaçınılmaz oluyor. Dün akşam, aslına bakılırsa beklenen bir maç başlangıcı yaşanmış oldu Trabzon’da... Bekleyecek, doğru kapanacak ve geçişlerle de hızlı çıkıp gol arayacak bir İstanbulspor izleyebilirdik. Bu senaryoyu da çalışmış olan Trabzonspor, maçı uzunca bir süre paslarla, kenar ve merkezden hamlelerle tamamladı. Bana göre biri Abdülkadir Ömür’den diğeri de Yusuf Yazıcı’dan olmak üzere iki başarısız şut girişimi golün de işareti gibi oldu.

Yusuf’un geri dönüşü

Hafta içi kupada iki gole imza atan Yusuf Yazıcı, bu akışkanlığını devam ettirerek kendisine ilk 11’de görev veren Abdullah Avcı’nın güvenini boşa çıkarmadı. Çok estetik bir gole imza attı ve o en zor kısım olan kilidi açan isim oldu. İkinci yarıda İstanbulspor’un alabileceği her riski Trabzonspor lehine çevirdi ve farkı daha da açtı. Başakşehir maçından sonra büyük bir eşik geçilmişti. Ümraniye ve dün gece sonrası normalleşme sürecinin başladığı ve hedeflerin kovalanması adına hikayenin ikinci bölümüne geçildiğini düşünüyorum.

KAZANMA ALIŞKANLIĞI - SAFA CAN KONUKSEVER

İstanbulspor karşısında tam da beklendiği gibi başladı Trabzonspor. 4-4-2 düzeniyle sahada yer alan Bordo-Mavililer, topun da oyunun da hakimiydi. Fatih Tekke’nin güçlü savunma kurgusu, ilk yarım saatte ev sahibini fazlasıyla zorladı. Ya savunma arkasına atılacak doğru paslar ya da duran toplar bu kilidi açabilirdi. İkincisi oldu. Bakasetas’ın ortasında Djaniny’nin indirdiği topu Yusuf Yazıcı ağlara gönderdi. Kadrolar arasındaki kalite farkına bakınca; Trabzonspor’un ilk yarıda yüzde 75 topa sahip olup, 366 başarılı pas yapması doğal olandı. Fakat rakip ceza sahasında sadece 8 kez topla buluşabilmek ve 6 şutta 1 isabet bulmak, Abdullah Avcı’nın kafasındaki planın çok da işlemediğini gösterdi.

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İkinci yarıda Fırtına

İkinci yarıda ise bambaşka bir Trabzonspor sahadaydı. Çok daha istekli ve iştahlı şekilde rakip kaleye giden Bordo-Mavililer, 48’de müthiş bir organizasyonun devamında Bartra ile farkı ikiye çıkardı. 3 dakika sonra Bakasetas, kendine has gollerinden birini attı. 51. dakikada maçı kopartan Bordo-Mavililer, sonrasında çok rahattı. Özellikle son yarım saatlik bölümünde Trezeguet’nin tek kişilik şovunu izledik. Mısırlı yıldız, attığı şık golün yanı sıra en az 2-3 kez net fırsat daha yakaladı. Sonuç olarak Bordo-Mavililer, hem evindeki müthiş seriyi sürdürdü hem de kazanma alışkanlığını yakaladı.