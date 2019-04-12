Trabzonspor'un Bursaspor ile bugün oynayacağı karşılaşma üç oyuncu için özel anlamlar içerecek. Yurt dışından birçok takımın transfer listesinde yer alan genç yıldızlar Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür'ün bu maçta scout ekipleri tarafından canlı olarak izleneceği vurgulanırken, Nwakaeme ise Nijerya milli takım yetkilileri tarafından takip edilecek. Üç oyuncunun da bu karşılaşma da takımın kazanması adına ekstra bir çaba ortaya koyması bekleniyor.

TEKLİF BEKLENİYOR

Trabzonspor yönetimi, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için yüksek meblağlı teklifler gelmesi durumunda bu teklifleri dikkate alabilecek.

Kaynak: Takvim