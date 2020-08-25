Trabzonspor, hazırladığı video ile yeni sezonun 3. formasının tanıtımını yapmıştı. Önceki gece görücüye çıkan ve kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, Trabzonspor’un kurulmasında yer alan İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor ve Karadeniz Gücü kulüplerinin logolarının da üzerinde yer aldığı formalara ilgi oldukça büyük.

2020-2021 sezonu için ilk olarak beyaz formayı tanıtan Trabzonspor, daha sonra çubuklu forma için video hazırlamıştı. Taraftarın mağazalardan 3 forma için yoğun talepte bulunduğu bildirildi.