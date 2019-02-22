İki takım arasında bugüne kadar oynanan 21 lig karşılaşmasında Trabzonspor’un 8, Göztepe’nin 4 galibiyeti bulunuyor. 9 maç ise beraberlikle tamamlandı. Bordo-Mavililer söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken, kalesinde ise 16 gol gördü. Göz Göz’ü son olarak 2002-03 sezonunun 12. haftasında 2-1’lik skorla deviren Fırtına, son 4 maçta İzmir ekibine karşı galibiyet alamadı. Trabzonspor, bugün 17 yıllık hasreti sonlandırmak için mücadele edecek.