Trabzonspor'un 17 yıllık hasreti

Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir’de oynayacakları maçla birlikte 22. kez karşı karşıya gelecek.

22 Şubat 2019, Cuma 06:24
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Trabzonspor'un 17 yıllık hasreti

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 21 lig karşılaşmasında Trabzonspor’un 8, Göztepe’nin 4 galibiyeti bulunuyor. 9 maç ise beraberlikle tamamlandı. Bordo-Mavililer söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken, kalesinde ise 16 gol gördü. Göz Göz’ü son olarak 2002-03 sezonunun 12. haftasında 2-1’lik skorla deviren Fırtına, son 4 maçta İzmir ekibine karşı galibiyet alamadı. Trabzonspor, bugün 17 yıllık hasreti sonlandırmak için mücadele edecek.

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