5-0’lık Malatyaspor maçından sonra Onur Kıvrak kadro dışı kaldığında 1 numaralı kaleci adayı Esteban’dı. Ancak gençlere güvenen teknik direktör Ünal Karaman, eldivenleri Uğurcan Çakır’a verdi.

O da hocasını mahcup etmedi. Ligde ilk kez Fenerbahçe maçında kaleye geçen Uğurcan, son anlarda Frey’in vuruşunda müthiş bir kurtarışla gole izin vermemişti. Sonrasındaki Kayseri ve Konya maçlarında rakip forvetlere duvar ören Uğurcan, 2 maçta toplam 4 kritik kurtarışa imza attı.

Uğurcan, son Beşiktaş deplasmanında da müthiş oynadı. Özellikle Vida’nın kafa vuruşunda imkansız bir kurtarış yapan Uğurcan, mücadele boyunca 7 kez rakip oyunculara izin vermedi.

4 maçlık performansıyla 9 senedir takımda olan Onur Kıvrak’ı unutturan, Esteban’ı kulübeye hapseden 22 yaşındaki Uğurcan, A Milli Takım’a da göz kırpıyor. Uğurcan bu performansını devam ettirirse, Mart ayındaki milli arada aday kadroya çağrılabilir.