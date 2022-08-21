Süper Lig 'in 3. haftasında Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor , Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor'a konuk oldu. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçta Bordo-Mavili ekip 2-0 geriye düşmesine rağmen yeni transferi Enis Bardhi'nin golleriyle skoru 2-2'ye getirse de Antalyaspor sahadan 5-2 galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla birlikte 6 puanda kalan Trabzonspor ligde ilk mağlubiyetini alırken, Antalyaspor ise 2. galibiyetine uzandı ve puanını 6'ya yükseltti.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleye etkili başlayan ev sahibi Antalyaspor, 14. dakikada Fenando'nun golüyle 1-0 öne geçti. 40. dakikada Akdeniz ekibi, Haji Wright'ın penaltıdan bulduğu gol ile skoru 2-0'a getirdi. 2-0 geriye düşmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncu değişiklikleri ile müdahale ettiği oyunda Trabzonspor, 45+5. dakikada yeni transfer Enis Bardhi'nin golüyle farkı 1'e indirdi.





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Mücadelede devreye Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile girildi. 73. dakikada yeniden sahneye çıkan Enis Bardhi skora dengeyi getiren golü kaydetti. 81. dakikada Antalyaspor ise Gökdeniz Bayrakdar'ın golüyle yeniden öne geçmeyi başardı.

90+6. dakikada Gökdeniz Bayrakdar yeniden bir kez daha fileleri havalandırdı ve skoru 4-2'ye getirdi. 90+8. dakikada ise Akdeniz ekibi Haji Wright ile bir kez daha golü buldu ve farkı 3'e çıkardı. Antalyaspor sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Üst üste paylaşımlar

Mücadelenin ardından Akdeniz ekibinin sosyal medya hesabından üst üste flaş paylaşımlar geldi. Bu paylaşımlar kısa zamanda büyük yankı uyandırdı. Antalyaspor ilk olarak genç teknik adam Nuri Şahin'in başarısını överek, "Çok rahat, çok profesyonel…" mesajıyla bir fotoğraf paylaştı.

Ardından maça sonradan girerek maçın gidişatını değiştiren Gökdeniz Bayrakdar'ı öven bir tweet geldi ve Antalyaspor paylaşımında, "O R G A N İ Z E İ Ş L E R !" ifadelerine yer verildi. Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra yine genç futbolcunun gollerine atıfta bulunarak, "Oyuna girdi, iki al-ver yaptı, maçı çözdü!" mesajı paylaşıldı.

Maçın ardından büyük coşku yaşayan Antalyaspor'da soyunma odasından bir poz paylaşıldı. Bu paylaşım sosyal medyanın da kısa zamanda en çok konuştuğu paylaşımlardan biri oldu. Kısa zamanda 8 binden fazla beğeni alan gönderide "S E V E R S U N • Vol.2" ifadeleri yer aldı.

Antalyaspor'dan son paylaşım da bu kez Fernando'nun kilidi açan ve maçın ilk golünü kaydetmesi üzerine dikkat çekildi. Bu kez paylaşımda, "Farz edin ki fotoğrafın dili var. Bu fotoğraf ne söylerdi? Admin: Vaziyet alın, burası karışacak!" ifadelerine yer verildi.