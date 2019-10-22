Karadeniz ekibini yabancı oyuncuları sırtlıyor... Bordo-Mavililer ligde geride kalan 8 haftalık süreçte rakip fileleri 17 kez sarsarken, bu gollerin 14’ü yabancı oyunculardan geldi. Sörloth 5, Nwakaeme 2, Sosa 2, Pereira, Novak, Avdijaj, Ekuban ve Sturridge ise 1’er gol kaydetti. Yerli yıldızlardan ise Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Yusuf Sarı 1’er kez ağları havalandırdı.

Son 9 sezonun en iyisi

Süper Lig’in 8. haftasında Gaziantep FK’yı 4-1 yenerek 15 puana ulaşan Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi performansını yakaladı. Bordo- Mavililer 2011-12 ve 12-13’te 13, 13-14’te 14, 14-15’te 9, 15-16 ve 16- 17’de 10, 17-18’de 9 puan toplarken, geçen sezon da 13 puanı hanesine yazdırmıştı. Fırtına 2010-11 sezonunda ise 8 hafta sonunda 17 puan almıştı.

Evinde en az iki gol atıyor

Ligde evindeki son yenilgisini geçen sezonun 22. haftasında Alanyaspor’a karşı alan ve daha sonra taraftarı önünde çıktığı 9 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Fırtına, söz konusu karşılaşmalarda rakiplerine en az iki gol atmayı başardı. Bordo-Mavili ekip, bu periyotta rakip kalelere tam 26 gol bırakırken, sadece 10 gol yedi.

Top çalmada lider Trabzonspor

Oynadığı oyunla futbolseverlerlerin beğenisini kazanan ve zirve yürüyüşüne devam eden Trabzonspor, kolay kolay rakiplerine oyun üstünlüğünü vermiyor. Bordo-Mavililer bununla birlikte de rakipten topu alma konusunda oldukça başarılı. Trabzonspor, ilk 8 hafta itibarıyla maç başına en fazla top çalan (20.6) takım olarak dikkat çekiyor. Fırtına’yı, 19 top çalma ile Ankaragücü takip ediyor.

Fırtına kalesini kapatamıyor

Ligde gözünü zirveye diken ve hedefine adım adım yaklaşan Karadeniz ekibi, gol yollarında sorun yaşamıyor ancak kalesini de gole kapatamıyor. 8 hafta sonunda attığı 17 golle ligin en skorer ekiplerinden birisi olan Fırtına, bu periyotta tüm maçlarda gol yedi. Trabzonspor, 8 haftalık süreçte her karşılaşmada kalesinde gol gören tek takım konumunda bulunuyor.