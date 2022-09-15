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Trabzonspor'u Trezeguet taşıdı

Trabzonspor’un Mısırlı yıldızı Trezeguet, Kızılyıldız maçında yaptığı 1 asist ve 1 golle takımına önemli katkı sağladı.

15 Eylül 2022, Perşembe 23:03 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'u Trezeguet taşıdı

Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ikinci hafta maçında konuk ettiği Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibinin yeni sezondaki ses getiren transferlerinden Mahmoud Trezeguet, Kızılyıldız maçında yaptığı 1 asist ve 1 golle takımına önemli katkı sağladı. Fırtına'ya katıldığı günden bu yana istediği performansı gösteremeyen Mısırlı oyuncu, Kızılyıldız maçında taraftarın yüzünü güldürdü.

Süper Lig ’de çıktığı 6 maçta 1 gol ve 1 asisti bulunan Trezeguet, Bordo Mavili formayla Avrupa Ligi’ndeki ilk golünü de bu akşam kaydetti.

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