Antalya yenilgisi ve Kopenhag'a elenmenin üzüntüsünü yaşayan Trabzonspor 'u taraftarı, Galatasaray maçında yalnız bırakmadı. Yaklaşık 38 bin seyirci tribündeki yerini alıp, son ana kadar oyunculara büyük destek verdi.

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'u taraftarı, Antalyaspor yenilgisi ve Kopenhag'a elenmelerinin ardından yalnız bırakmadı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın biletlerini Bordo-Mavililer, satışa çıkar çıkmaz kısa sürede tüketmişti. Tribünlerde 37 bin 745 biletli seyirci yerini aldı. Maç öncesi bir Trabzonspor taraftarı, ısınma hareketleri sırasında sahaya girerek Marc Bartra ile fotoğraf çektirmek istedi. Güvenlik güçlerinin engellemek istediği taraftarı gören Bartra, bu kişinin yanına giderek isteğini geri çevirmedi.

61'de klasik şov...

Trabzonsporlu oyuncular, 'Kadına el kalkamaz' yazılı pankart ile sahaya çıktı. Galatasaray karşısında ev sahibi ekibin seyircisi ilk düdükten itibaren takıma büyük destek verdi ve 90 dakika boyunca da hiç susmadı. Çok küçük boşlukların olduğu statta taraftarlar, 61. dakikada artık klasik haline gelen ışıklı gösterilerini bir kez daha coşkuyla yerine getirdi.

Deplasman tribünü doldu

Sezonun ilk büyük karşılaşmasında İl Spor Güvenlik Kurulu'nun Trabzonspor kulübünün de devreye girmesi sonrası aldığı kararla birlikte dün Galatasaray taraftarı tribündeki yerini aldı. Uzun bir aradan sonra misafir takım seyircisi Süper Lig'deki dev bir mücadelede takımını destekledi. Stat kapasitesinin yüzde 5'i kadar seyirci, maçı izledi. Sarı-Kırmızılılar'ın yaklaşık 2 bin taraftarı, tribündeydi.



