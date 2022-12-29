Geçtiğimiz Cumartesi günü Fenerbahçe 'yi evinde yenerek büyük bir galibiyet elde eden Trabzonspor , İstanbul'da dün akşam hiç beklemediği bir yenilgiyle karşılaştı.

Bordo-mavili ekip, Süper Lig 'in 16. hafta mücadelesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'e konuk oldu.





Trabzon'a Olimpiyat'ta 4 gollü şok

10 kişi kalan Trabzonspor, İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'e 4-1 gibi şok bir skorla mağlup oldu. Fatih Karagümrük'ü galibiyete taşıyan goller; 6. dakikada Magomed Ozdoev, 34. dakikada Fabio Borini, 67. dakikada Matteo Ricci ve 87. dakikada Jean Kouassi'den geldi. Trabzonspor'un golünü ise 20. dakikada Marc Bartra attı.

Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Maçta sol omzunun üstüne düşen Visca sakatlandı. Acılar içinde yerde kalan deneyimli kanat oyuncusu kalkamadı ve kenara 'Omzum çıktı, değiştirin' işareti yaptı. Sağlık ekibi hemen müdahale ederken onlardan da değişiklik işareti gelince Visca yerini Djaniny'e bıraktı. Omzu sarılan yıldız oyuncu vakit kaybedilmeden ambulansla hastaneye götürüldü.





Avcı: 'Ne yazık ki Visca'nın kemiğinde kırık var'

Edin Visca'nın durumuna ilişkin soruyu cevaplandıran Avcı, "Ne yazık ki Edin Visca'nın köprücük kemiğinde kırık var. Operasyon olup olmayacağı yarın belli olacak. Onun için de bizim için de Türk futbolu için de geçmiş olsun" dedi.

Fanatik yazarları da Bordo-Mavililerin bu hiç beklenmedik yenilgisini köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o çok konuşulacak köşe yazıları;

Reaksiyon veremediler (Olcay Çakır)

Moralli geldiği İstanbul’da şok gollerle geriye düşen; reaksiyon göstermekte zorlanan bir Trabzonspor izledik. Pirlo, kendi birinci ve ikinci bölgesini birbirine yakın tutup hızlı geçişlerle aradığı golleri rahatlıkla bulan taraf oldu. Trabzonspor kapanan rakibine karşı son derece etkisiz kaldı. Pas trafiği yavaş ve etkisiz kalınca, bloklar arasında bağlantılar Abdullah Avcı’nın istediği seviyeye bir türlü yükselemedi. Bartra’nın takımını eksik bırakan hamlesi karşılaşmanın seyrini de belirleyen durum oldu adeta... Böylesi bir deneyimin geriye düşen takımını sayı olarak da geri düşürmesi hamleleri de hızlandıran ve Trabzonspor adına senkronu daha da bozan durum olarak ilerleyen dakikalara sirayet etti. Rakibi de eksik kalınca umutlanan Trabzonspor, sadece umutlandığıyla kaldı. Reaksiyon veremeyen, Hamsik’e rağmen hızlanamayan, kenarları kullanamayan Trabzonspor kalesinde goller görmeye devam eden taraftı.

İşlevsiz bir oyun

Birkaç gün önce ezeli rakibine karşı ürettiği oyun, bu kez farklı bir oyun karşısında işlevsiz hale geldi. Rakipleri kapanacaktı Trabzonspor’un. Ve kapanan rakiplerine oyun üretmek gerekiyordu. Adeta beklenen bir rakip oyunu, tempo yapamayan Trabzonspor, sonuç mağlubiyet. Visca’nın da sakatlanması, Trezeguet’den koşullar gereği erken vazgeçiş ve kaybedilen 3 puan... Trabzonspor’un en büyük rakibi, bu karşı oyun modeli olacak. Çözüm ise sanırım yaratıcı oyuncularda kısa vadede...

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Motivasyon çöpe gitti (Erman Özgür)

Trabzonspor bireysel hatalar üzerinden kâbus gibi bir ilk yarı oynadı. "O iyi oynamazsa şampiyonluk hayal" diyebileceğimiz Uğurcan yine hatalı gol yedi. Topu geri kazanma süresini kısaltan, topa hakim olan Trabzonspor Bartra ile golü bulmasına rağmen bu kez savunması iyi olduğu için bek olarak tercih edilen Hüseyin'in uyuyakaldığı an da Borini'den golü yedi. Karagümrük'ün topu Trabzonspor'a bıraktığı anlara yaptığı yatırım karşılığını vermeye devam etti. Bu kez savunma lideri Bartra, üzerinde baskı olmamasına rağmen yaptığı hatanın bedelini atılarak ödedi. Sonuçta Trabzonspor daha ilk yarıdan maçı olduğundan daha zor hale getirdi. Bu zorluğu aşabilmek için Abdullah Avcı Gbamin'i stopere, Larsen'i de beke alarak başladı. Ancak kâbus karabasana dönüştü. Visca sakatlığı ile Trabzonspor adeta sallandı. Oyuna formsuz Djaniny'i alan, daha sonrasında Trezeguet'i de çıkaran Abdullah hoca sürekli değişen oyunun dengesinde gittikçe kaybeden taraf oldu.

Batuhan'ın gecesi

Karagümrük'te Batuhan ve özellikle maçın yıldızı Borini adeta maça damga vurdular. Ricci'nin golüyle maçı garantiye alıp Kouassi golüyle son darbeyi vurarak geceyi tamamladılar. Trabzonspor ise Fenerbahçe galibiyetiyle yakaladığı moral motivasyonu çabuk çöpe attı. Bartra ve Visca'yı, maçı, seri yakalama şansını topluca kaybetti.





Karizması çizildi! (Safa Can Konuksever)

Abdullah Avcı, derbiyi kazanan 11’den tek değişiklik yaparak sahaya çıktı; sağ bekte Larsen yerine Hüseyin’le başladı. Tek değişiklik deyip geçmemek lazım aslında. Bazen bir adam çok adamdır. Hüseyin, yenilen 2 golde de hatalıydı. Fatura elbette tamamen ona çıkarılmaz ancak ilk yarıda inanılmaz aksadı. Devre biterken, Bartra da kırmızı görüp atılınca, kağıt üzerinde kolay gibi gözüken maç iyice zorlaştı.

Pirlo’dan doğru plan

Dersini iyi çalışmış bir Karagümrük vardı dün. Aynı hafta sonundaki Trabzonspor gibi. Ön alan baskıyla stoperlere kolay oyun kurma şansı tanımayan Pirlo’nun takımı, merkezi iyi kapatıp Bordo-Mavililer’i tamamen kenarlara yönlendirdi. Trabzonspor’un ana hücum planı ise sadece Trezeguet üzerinden oynamak gibiydi. Yenilen 2 gole, hücumdaki tutukluğa rağmen yine de pozisyonlar buldu Trabzonspor ancak final paslarında hep yanlış tercih yaptılar.





Visca sakatlanınca...

İkinci yarının başında Visca’nın kırılan kolundan tekrar sakatlanması, takımın zaten düşük olan konsantrasyonunu tamamen bitirdi. Bu sakatlık kenardaki Abdullah hocayı da etkiledi. Öyle ki 56. dakikada şartlar eşitlenip, Karagümrük de 10 kişi kalmasına rağmen Trabzonspor skoru çevirecek görüntüyü bir türlü vermedi. 67’de de günün yıldızı Borini’nin asistinde Ricci golü atınca, Karagümrük fişi çekti. Tabelayı eski dost Kouassi belirledi: 4-1. Fenerbahçe zaferiyle şahlanan Trabzonspor’un karizması, 3 günde çizildi!

Hakemden sıfır hata (Deniz Çoban)

Hakem Ümit Öztürk başarılı bir maç çıkarttı. Kritik kararları doğruydu ve maçın gidişatını etkileyecek bir hatası olmadı. 6. dakikada Borini’nin golünde faul yoktu. Hakemin gol kararı doğruydu. 20. dakikada Trabzonspor’un skoru 1-1 yaptığı golde, Bartra golü omuzuyla atıyor. Elle oynamadan söz edilemez. İlk yarının uzatma dakikalarında Bartra’nın bariz gol şansını önlemekten gördüğü kırmızı kart doğruydu. 56. dakikada Colley’in rakibinin umut vadeden atağını önlediği için gördüğü sarı kart da doğruydu. Dolayısıyla Colley, ikinci sarı kartla oyundan doğru şekilde atılmış oldu.



