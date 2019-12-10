Bordo-Mavililer, yıllar süren şampiyonluk hasretine bu sezon son vermeye kararlı. Ünal Karaman yönetiminde çok iyi bir form yakalayan Trabzonspor, son olarak Antalya deplasmanında da 3-1 kazandı. Fırtına, 4 puan gerisinde olduğu lider Sivasspor’u takip etmeye devam ediyor. Bordo- Mavililer’in ligdeki başarılı performansında birçok oyuncunun payı var. Ancak özellikle gol yollarında 3 yıldız, net bir şekilde öne çıkıyor.

Ekuban da döndü!

Alexander Sörloth, 9 kez ağları sarsıp 3 asist yaparak; 12 gollük katkıyla bu alanda Fırtına’nın en iyisi konumunda. Nwakaeme, 4 gol 4 asistle ona eşlik ediyor. Trabzonspor’un dünyaca ünlü yıldızı Daniel Sturridge ise sakatlığı nedeniyle sadece 6 maçta forma giymesine rağmen 2 kez fileleri havalandırıp, 4 golün hazırlayıcısı olarak maç başı 1 skor katkısı sağladı. Trabzonspor’un hücum hattındaki müthiş 3’lüsü, toplam 26 gole katkı sağlayarak müthiş bir istatistiğe imza atmış oldu.

Bu isimlere, sakatlıktan yeni dönen Caleb Ekuban’ın da eklenmesi ve form tutmasıyla Fırtına, durdurulması güç bir hücum hattıyla tam anlamıyla rakiplerin korkulu rüyası haline gelecek!

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