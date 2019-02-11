Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan maçta Trabzonspor'u sahasında 3-1 mağlup etti. Maçın hakemi Ümit Öztürk'ün verdiği bazı kritik kararlar büyük eleştiri konusu oldu. Galatasaray scout şefi Emre Utkucan hakem hatalarını eleştirenlere sert çıktı. Utkucan, Galatasaray'ın haklı bir galibiyet aldığını savundu. Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın ise Utkucan'a cevap verdi.

İşte Emru Utkucan'nın yaptığı açıklamalar...

Bu akşam değerli rakibimiz Trabzonspor'u çok iyi futbol oynayarak ve sahadan silerek mağlup ettik. Bir Galatasaraylı ve futbolsever olarak isterdim ki, keşke TS lehine penaltı çalınsaydı ve eğer o penaltı gole çevrilseydi bile, biz maçı yine farklı şekilde kazanmasını bilirdik.

Bazı örnekleri hatırlatmak istiyorum. Süper Kupa'da VAR incelemesine karşın rakibimize verilmeyen net kırmızı kart, kazandığımız Erzurumspor maçında Garry Rodrigues'e yapılan penaltıya gelmeyen VAR uyarısı...

Rizespor ile berabere kaldığımız maçta Martin Linnes'e son dakikada yapılan penaltıya gelmeyen VAR uyarısı ve verilmeyen penaltı, Konyaspor maçında olmayan penaltının yaratılması ve VAR'a bile gidilmemesi, Beşiktaş maçında iptal edilen penaltı...

İki hafta önceki Göztepe'yi mağlup ettiğimiz maçta aleyhimize verilen penaltı pozisyonunda oyuncumuza yapılan faule rağmen penaltının verilmesi, Martin Linnes'e yapılan penaltının VAR tarafından göz ardı edilmesi, Poko'nun ikinci sarı kartı görmemesi...

Nevzat Aydın cevap verdi!

Tüm bunlar olurken kafalarını çevirip görmezden gelenler ve bugün şikayetçi, suçlayıcı bir şekilde ortaya çıkanlar, o günlerde neredeydi?

Emre Utkucan'ın bu paylaşımlarının ardından eski Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın bu sözlere cevap verdi.

Nevzat Aydın: Sadece penaltı mı haksız yoksa karakter sayısı mı yetmedi listelemeye hepsini?

Emre Utkucan: Diagne'yi de atabiirdi, Nagatomo hayal ürünü. Başka? Kimsenin hakkı yenmesin, ama dünkü galibiyeti biz oynadığımız futbolla hak ettik. 10 kişi de kalsak, penaltıdan 3-2'de olsa maçı alırdık. Bundan şüpheniz olmasın.

Nevzat Aydın: Nagatomo kesin kırmızı, penaltınızın da alakası yok. Bir maç için 2 yanlış penaltı ve 2 kırmızı kart yeterince hata bence.

Emre Utkucan: Bu arada bizim penaltımızı daha dikkatli izleyin bence. Net penaltı.