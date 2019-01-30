Onur Kıvrak, Burak Yılmaz ve Juraj Kucka gibi tecrübeli isimlerle yollarını ayıran, FIFA tarafından da transfer tahtası açılmayan Bordo-Mavililer’i, yoğun fikstürde altyapısından yetişen oyuncuları taşıdı.

Dar bir rotasyona sahip olan Fırtına, son oynanan Sivasspor mücadelesinde 21 kişilik kadro kontenjanını dolduramadı ve mücadele öncesinde 19 kişilik oyuncu grubunu bildirdi. Bu 19 ismin 10’unu ise Karadeniz ekibinin altyapı oyuncuları oluşturdu. Sezonun ikinci yarısında lig ve kupa dahil olmak üzere 12 günlük sürede 4 maça çıkan Trabzonspor’da, bu periyotta 16 farklı isim forma şansı buldu. Bu oyuncuların 8’i ise yine Fırtına’nın altyapısından yetişen isimlerdi.

Ligin en genci!

Öze dönüş politikası kapsamıyla sezona başlayan ve yeni bir yapılanma sürecine giren Bordo- Mavili ekip, bu dönemde 24.4 yaş ortalaması ile ligin en genç takımına sahip oldu. Karadeniz temsilcisini, 24.5 ile Bursaspor takip etti. Galatasaray 26.4, Beşiktaş 27.4 ve Fenerbahçe ise 27.9 yaş ortalaması yakaladı. Ligin en yaşlı takımı ise 30.3’le lider Başakşehir oldu.