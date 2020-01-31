Sarı-Lacivertliler, ligde zirve yolunda ne kadar iddialı olduğunu, peş peşe alınan Beşiktaş, Rize, Gaziantep ve Başakşehir galibiyetleriyle gösterdi. 15. haftadaki Sivas yenilgisi sonrası müthiş bir çıkış yapan Fenerbahçe’nin bu seriyi yakalamasında, hücum hattındaki oyuncuların performansının büyük etkisi oldu. Vedat Muriç, bu 4 karşılaşmada fileleri 3 kez sarstı, 1 de asist yaptı. Bir türlü beklentileri karşılayamayan Max Kruse de son 4 mücadelede patlama yapıp, 3 defa ağları havalandırdı. Fenerbahçe’nin formda ikilisini tamamlayan isim ise Garry Rodrigues oldu. 29 yaşındaki futbolcu son vuruşlardaki şanssızlığını devam ettirse de geçen hafta Başakşehir karşılaşmasında takımının en etkili oyuncularından biri oldu.

İlk maçta atmıştı

Rodrigues, Muriç’in golünde yaptığı asistle alkış aldı. Başarılı futbolcu, ilk yarıda oynanan Trabzonspor karşılaşmasında da güzel futbolunu golle süslemişti. Ersun Yanal, yarınki zorlu mücadelede hücumdaki bu 3’lüye çok güveniyor. Deneyimli teknik adam, aynı Başakşehir maçında olduğu gibi Kruse ve Rodrigues’ten, Trabzon savunmasının Muriç’e önlem almaya çalışırken bırakacakları boşlukları iyi değerlendirmelerini istedi.