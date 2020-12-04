Çıkışını ve galibiyet serisini sürdürmek isteyen Bordo-Mavili ekibi zorlu bir fikstür bekliyor. Süper Lig'de 21 takımlı sezona geçilmesinden dolayı sıkışık fikstür tüm ekipleri zorlayacak. Bunun yanı sıra Türkiye Kupası maçları da hesaba katıldığında, Avrupa'da mücadele eder gibi 3 günde 1 maç Trabzonspor'u bekliyor.

Ligde bu pazartesi günü (7 Aralık) Sivasspor'u ağırlayacak olan Bordo-Mavililer, Cumartesi günü (12 Aralık) Kayserispor'a konuk olacak. Ayın 16'sında yani Çarşamba günü kupada Adana Demirspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, 3 gün sonrasında ise (19 Aralık) evinde Rizespor ile karşılaşacak. 22 Aralık'ta Hatayspor deplasmanına gidecek olan Karadeniz ekibi, 26 Aralık'ta Galatasaray'ı ağırlayacak. Böylece Trabzonspor 19 günde 6 maça çıkacak.

TRABZONSPOR'U BEKLEYEN ZORLU FİKSTÜR

Sivasspor: 7 Aralık

Kayserispor (d): 12 Aralık

Adana Demirspor: 16 Aralık (kupa)

Çaykur Rizespor: 19 Aralık

Hatayspor (d): 22 Aralık

Galatasaray: 26 Aralık