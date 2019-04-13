Bordo-Mavili altyapının rol modellerinden birisi olan Abdülkadir Ömür, Bursa’da yıldızlaştı... 4 haftalık sakatlık sürecinden çıkması nedeniyle maça kulübede başlayan 19 yaşındaki oyuncu, ikinci devrenin hemen başında Olcay’ın yerine oyuna dahil oldu.

Genç yıldız, golsüz devam eden karşılaşmanın 68. dakikasında uzak mesafeden attığı şutla kaleci Okan’ı avladı ve harika bir gole imza attı. Bu golle Bursa’nın direncini kıran yıldız futbolcu, 78. dakikada ise ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı. Ancak Arjantinli süperstar Jose Sosa, penaltı atışından yararlanamadı. Sahada kaldığı süre boyunca Yeşil-Beyazlı savunmacılara zor anlar yaşatan Abdülkadir, galibiyetin kahramanı olmayı başardı.

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