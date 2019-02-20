Trabzonsporlular rekor kırıyor

Sezon başından beri her iç saha mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmayan ve ilk düdükten son düdüğe kadar tam destek veren Trabzonsporlu taraftarlar, rekor kırdı. Son 8 sene içerisinde 25 bin ortalama bile tutturamayan Bordo-Mavili futbolseverler, bu sezon bambaşka bir görüntü ortaya koydu.

Her karşılaşmayı 28 bin 709 ortalama ile oynayan Karadeniz ekibi, 2010/11’den bu yana en yüksek seyirci ortalamasına ulaştı. Bu durum tabelaya da yansırken Trabzonspor, Medical Park Stadyumu’nda oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. 31 gollü Galatasaray’ın ardından 25 kez rakip fileleri havalandıran Fırtına, iç sahada bu alanda 2. oldu.

Rekor Fenerbahçe derbisinde

Karadeniz ekibi, 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı yapılan Medical Park Stadı’nda bu sezon en çok seyircinin takip ettiği mücadeleyi de oynama fırsatına sahip oldu. Trabzonspor’un 41 bin 461 kişilik mabedinde ligin ilk yarısında oynadığı Fenerbahçe derbisini 37 bin 600 biletli futbolsever izledi. Aynı zamanda Bordo- Mavililer, taraftarının da desteğiyle Sarı-Lacivertliler’i 8 yıl aradan sonra 2-1’lik skorla devirmeyi başarmıştı.