Geçen sezonun devre arasında büyük umutlarla Trabzonspor 'a imza atan Yunus Mallı, Bordo-Mavili formayla bir türlü beklentileri karşılayamadı. Geride bıraktığımız sezonun ilk yarısında Alman ekibi Wolfsburg'da şans bulamayan 29 yaşındaki futbolcu, Fırtına'ya geldikten sonra fizik-kondisyon olarak kendini yenilemeye çalıştı.

Herkes tatildeyken çalıştı

Hem camia hem de teknik heyet, o yarım dönemi Yunus için toparlanma süreci olarak gördü. Yeni sezon başında da Yunus tüm takım arkadaşları tatildeyken çalışmalarına devam etti. Fakat milli futbolcu için işler istediği gibi gitmedi, bir türlü teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne giremedi.

Avcı: Bakasetas çok formda ama...

Sezon başında Alanyaspor 'un gündemine gelen ancak Akdeniz ekibinin Emre Akbaba'yı almasıyla Turuncu-Yeşilliler'e transferi yatan Yunus takımda kaldı. Fakat tecrübeli futbolcu şu ana kadar Trabzonspor'da sadece 2 maçta olmak üzere toplamda 39 dakika şans buldu. Abdullah Avcı'yla görüşen ve daha fazla oynamak istediğini belirten Yunus, deneyimli teknik adamdan, "Bakasetas çok formda ancak sana da ihtiyacımız olacak" yanıtını aldı. Devre arasına kadar forma savaşı verecek olan Yunus Mallı'nın istediği süreyi bulamaması halinde takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildireceği kaydedildi.

Devrede hamle gelebilir

Bu konuda da Alanyaspor'un, Yunus'u yine listesinde tuttuğu, Emre Akbaba'nın sezon sonunda Galatasaray 'a dönecek olması nedeniyle başarılı futbolcuyu kadrosuna katabileceği de gelen haberler arasında.

Atalay Özçelikli