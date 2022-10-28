Trabzonsporlu Vitor Hugo: Canımızı çok yakan bir maç oldu!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor , Kızılyıldız deplasmanında 2-1 kaybetti. Gruptan çıkma şansını zora sokan Bordo-Mavililer'de tecrübeli oyuncu Vitor Hugo karşılaşmayı değerlendirdi.

Brezilyalı savunmacı, "Canımızı çok yakan bir maç oldu. Soyunma odasında üzgün ve kızgın bir hava hakim. Maç öncesi maçın öneminin farkındaydık. Maçı kazanmaya daha yakındık. Biz bulduğumuz şansları değerlendiremedik ama rakibimiz az sayıda yakaladığı şansları değerlendirdi" ifadelerini kullandı.



