UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda 10 kişi kalan rakibi Ferencvaros 3-2 mağlup olmasının ardından ligde Adana Demirspor'a son saniyelerde yediği golle yine 3-2 kaybeden Karadeniz devi, üst üste yaşadığı mağlubiyetlerin şokunu yaşıyor. Sancılı ve sıkıntılı bir dönemden geçen Trabzonspor 'da, yönetim ve teknik heyet eleştirilerin odağında yer alıyor. Trabzonspor, şampiyonluğun ardından sezona Süper Kupa'da, DG Sivasspor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle başlamıştı. Ligde ise oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Trabzonspor, 10 puan aldı. Fırtına, geçtiğimiz sezon söz konusu haftalarda 14 puan ile zirvede bulunuyordu.

3 maçta 2 gol attı

Yaz transfer döneminde uzun uğraşlar verilen Umut Bozok, sonunda takıma katılmıştı. Geçen sezon Kasımpaşa forması ile krallık sevinci yaşayan yıldız santrfor, Fransız ekibi Lorient'ten transfer edildikten sonra Bordo-Mavili kariyerine de çarpıcı bir başlangıç yaptı. 3 maçta 2 gol atan 25 yaşındaki santrfor, Karadeniz ekibinin son durumu hakkında da birtakım değerlendirmelerde bulundu. Şu anda bulundukları durumdan ötürü üzgün olduklarını söyleyen Bozok, Adana Demirspor mücadelesi hakkında, "Çok üzücü bir maç. Daha çok çalışmamız lazım" yorumunu yaptı.

'Sonuçlar üzüyor'

Toparlanmaları gerektiğini de belirten Umut Bozok, "Avrupa'da önemli bir maçımız var. Toparlanmamız lazım. Ligde ve Avrupa’da daha iyi mücadele etmemiz lazım. Yorucu, basit değil ama 3 günde bir maç oynamak mutlu ediyor ama böyle sonuç üzüyor. Daha iyi sonuçlar almamız ve taraftarlarımız önünde daha iyi mücadele etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.