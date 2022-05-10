Trabzonsporlu Uğurcan Çakır: Taraftarımız bu yaşanılanları unutmasın!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen taraftarı önünde ligde şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor 'u 4-2 devirip finale yükseldi. Kupaya havlu atan Bordo-Mavililer'de kaptan Uğurcan Çakır son düdüğün ardından oldukça üzgündü.

'Biz onları böyle ağırlamadık'

Maçın hemen ardından verdiği röportajda Kayserispor taraftarına tepki gösteren başarılı kaleci, "Kayserispor takımını tebrik ediyorum ancak sadece takımı tebrik ediyorum. Taraftar ellerine ne geçtiyse sahaya attı, şampiyon takım geldi buraya. Böyle olmasını beklemiyorduk. Çirkin görüntüler oldu, ayıp. Bir yerimize bir şey olacak diye korktuk. Kardeş takım diyoruz ama kardeş takım olmaz böyle. Taraftarımıza da sesleniyorum bu yaşananları unutmasınlar. Biz onları böyle ağırlamadık!" ifadelerini kullandı.







