Trabzonsporlu Uğurcan Çakır: Liderlik önemli

Trabzonspor 'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe zaferi sonrasında konuştu. Başarılı kaleci, lider olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

İşte Uğurcan'ın maç sonu açıklamaları:

"Öncelikle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyorum. Bu maçı kazanmayı çok istiyorduk. Liderlik için fırsattı. İyi hazırlandık. Fenerbahçe'nin tüm analizlerini yaptık. Fenerbahçe erken öne geçti. Bir kırmızı kart. Oyunun hakimiyeti tamamen bize geçti. Taraftarlarımız bugün muhteşemdi. Onlara da armağan olsun bu galibiyet. Lider olmak önemli. Takım olma konusunda bazı şeyleri hızlandıracak. Çok mutluyuz. Daha çok erken ama umarım lider kalırız ve lider kaldıkça kolbastı oynarız burada. Taraftar çok güzeldi bugün. Onlara armağan olsun."











