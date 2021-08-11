Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için Lille iddiası

Mike Maignan'ın ayrılmasının ardından herhangi bir kaleci transferi yapmayan Lille'in Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ı gündemine aldığı öğrenildi.

Fransız basınından Score.fr'nin haberine göre Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, milli kalecimizle ilgileniyor. Haberde Leo Jardim'in tüm sezon kale için yeterli performansı göstemeyeceğinde bahsedilirken, Uğurcan transferiyle kaleye büyük bir hamle yapılacağı belirtildi.









Milli yıldızlarla buluşacak

Öte yandan Fransız ekibinin 19 milyon euro bonservis bedeli olan 25 yaşındaki kaleci için büyük bir ücret ödeyebileceğinden bahsedildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Uğurcan Çakır; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı ile aynı takımda buluşmuş olacak.









39 maçın 13'ünde gol yemedi

Trabzonspor altyapısından yetişen milli file bekçisi, geçtiğimiz sezon bordo mavili kulüpte toplam 39 maçta forma giydi ve 13 karşılaşmada kalesini gole kapadı. Uğurcan, yaz ayında düzenlenen EURO 2020'de milli takımımızın da kalesini korumuştu.