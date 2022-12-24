Trabzonsporlu Uğurcan Çakır: Eksilere çalıştık, kazandık

Süper Lig 'in 14. haftasında Trabzonspor , Fenerbahçe 'yi 2-0 devirdi, Sarı-Lacivertliler'le puan farkını 3'e düşürdü. Bordo-Mavililer'in kaptanı Uğurcan Çakır da kritik zaferi değerlendirdi.





Galibiyet için çok mutlu olduklarını söyleyen tecrübeli kaleci, "Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık, çok iyi mücadele ettiler. Ara bize çok iyi geldi, çalışma fırsatı bulduk. Sakat oyuncularımız aramıza katıldı, yeni oyuncularla kaynaştık, kamp bize çok iyi geldi. Fenerbahçe'ye saygı duyuyorduk, araya kadar çok iyi oynayarak geldiler. İyi bir maç oldu, kaliteli bir takım, ligin lideri vardı karşımızda. Fenerbahçe'nin artıları ve eksileri fazlaydı, eksiler üzerine yoğunlaştık. Önemli bir galibiyet aldık, taraftarımıza teşekkürler. Çok mutluyuz. Önümüzdeki Karagümrük maçına hazırlanacağız. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum" dedi.

Uğurcan sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Geçen sezon herkesin şampiyonlukta payı vardı, daha fazla kaynaşarak ligin geri kalanında da en iyi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz."



