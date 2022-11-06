Süper Lig'de Trabzonspor , Konyaspor 'a karşı 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bordo-Mavililer'in ikinci golünü atan ve uzatma anlarında gördüğü sarı kartla gelecek maç cezalı duruma düşen Trezguet karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bugün 3 puanı hak ettiklerini ancak alamadıklarını dile getiren Mısırlı oyuncu, "Bugün 2 puan kaybetmiş olmamız bizim adımıza zor bir durum. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bu bir futbol ne yazık ki. Çok sıkı çalışıyoruz. Ligde ve Avrupa'da kazanmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Denemeye devam etmemiz gerekiyor. Bugüne kadar çok maç kazandık, bundan sonra da kazanmaya devam edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



