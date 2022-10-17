Karadeniz ekibinin 2. golünü atan Trezeguet, 2007’den bu yana Süper Lig ’de üç farklı takımın formasıyla Beşiktaş deplasmanında gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.

Başarılı oyuncu, daha önce Başakşehir, Kasımpaşa’da gol sevinci yaşarken Trabzon formasıyla da Kartal’ı boş geçmedi. Trezeguet’nin en fazla gol attığıtakım da 3 kezle Beşiktaş.

Bakasetas tam gaz devam

Deplasmanda görev yaptığı son iki lig maçında birer gol atan Anastasios Bakasetas, Süper Lig kariyerinde ikinci kez üst üste üç dış saha karşılaşmasında tabela katkısı sağladı. Verdiği gol pasıyla beraber bu sezon 16. resmi maçında 7. asiste ulaşan Yunan yıldız, 6 kez de fileleri havalandırıp takımına olağanüstü bir katkı verdi.











