MENÜ

Trabzonsporlu taraftarların Taksim'de şampiyonluk coşkusu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ederken, bordo-mavili taraftarlar, Taksim Meydanı'nda şampiyonluğu doyasıya kutladı.

30 Nisan 2022, Cumartesi 22:38 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonsporlu taraftarların Taksim'de şampiyonluk coşkusu

Spor Toto Süper Lig 'in 35. haftasında Trabzonspor , Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ederken, bordo-mavili taraftarlar, Taksim Meydanı'nda şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Bordo-mavili taraftarlar, Trabzonspor - Antalyaspor maçı öncesi Taksim Meydanı'nı doldurdu. Maç sırasında meşaleler yakan taraftar, şampiyonluk şarkıları söyleyerek büyük coşku yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte meydan adeta bayram havasına büründü.

İHA

İlgili Haberler
Trabzonsporlu taraftarlar, maç bitmeden sahaya girdi


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...