Trabzonsporlu taraftarların beklediğine değdi!

Önceliği gençlere veren ve her mevkiden birçok ismi renklerine bağlayan Trabzonspor, deneyimli oyuncu transferiyle ilgili sayfayı da müthiş bir hamleyle açtı. Karadeniz ekibi müthiş bir gizlilik içinde yürüttüğü Obi Mikel transferini gece yarısı 02.00’de açıkladı, Bordo-Mavililer, güne büyük bir sürpriz ile başladı. Geçtiğimiz sezonu Middlesbrough’da kiralık olarak tamamlayan ve halen Nijerya Milli Takımı’nın kaptanlığını yapan 32 yaşındaki orta saha, yeni formasını da giyerek poz verdi ve ardından 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kampa geç katılacak

Bonservisi olmayan ve yıllık 1.5 milyon Euro (10 milyon TL) kazanacak olan Obi Mikel’in Trabzon’da gerçekleştirilecek yeni sezon hazırlıklarına ise Afrika Uluslar Kupası’nda forma giydiği için rötarlı olarak katılacağı belirtildi. Trabzonspor ile ilgili olarak başta Onazi olmak üzere birçok kişiden çok olumlu referanslar aldığının altını çizen deneyimli futbolcu, taraftarın huzuruna çıkacağı günü de merakla beklediğini sözlerine ekledi.

Onazi’ye özel teşekkür

Transferin gizli kahramanlarından biri de şüphesiz ki Onazi oldu. Nijerya Milli Takımı’ndan arkadaşı Obi Mikel’e her gün Trabzonspor’u ve Trabzon kentini anlatan başarılı futbolcu, adeta bir menacer edasıyla çalıştı. Yaşanan sıcak gelişmeleri sık sık yöneticileriyle de paylaşan Onazi, başkan Ahmet Ağaoğlu ve futbolcuların büyük takdirini kazandı. Öyle ki, kulübün resmi internet sitesinden Bordo-Mavili oyuncuyla ilgili olarak bir teşekkür mesajı dahi yayınlandı.

Başkan çok gururlu

Gençlik hamlesiyle Trabzonspor’da yepyeni bir dönem başlatan başkan Ahmet Ağaoğlu, takıma katılan deneyimli isim Obi Mikel’in transferinden de çok memnun. Büyük bir gizlilik içinde çalıştıklarını ve buna mecbur olduklarını anlatan Bordo- Mavililer’in patronu, “Transfer sızdığı anda rakamlar bir anda astronomik boyutlara ulaşıyor. O nedenle de sızmaması için büyük çaba harcıyoruz. Bitirebileceğimiz en uygun rakamlara bitirmeye çalıştık. Bizim Trabzonspor taraftarına bir sözümüz var, kendi paramızı harcıyor gibi titiz davranıyoruz. Sözlerimizi de tutuyor olmanın verdiği haklı gururu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Chelsea’de 10 sene

Nijeryalı futbolcu, tüm dünyanın tanıdığı bir star... 2006 yılında İngiliz devi Chelsea’nin kapısından giren yıldız oyuncu, tam 10 sene Maviler’in formasını başarıyla terletti. Mikel, 2017 kış ayında ise Çin ekibi Tianjin Teda’nın yolunu tuttu. Başarılı futbolcu, geride bıraktığımız sezonun devre arasında ise yeniden İngiltere’ye döndü. Middlesbrough’ya transfer olan deneyimli futbolcu, burada çıktığı 18 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

Nijerya’da kaptan

Obi Mikel, 32 yaşında ancak hâlâ üst düzey futbol oynamaya devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, Nijerya Milli Takımı’nda da kaptanlık pazubandını koluna takıyor. Başarılı futbolcu, Bordo- Mavili ekipte de hem gençlere ağabeylik yapacak hem de kariyerinde yaşamış olduğu tecrübeleri aktaracak.

Tavan ücret aşılmadı

Mali sıkıntılarla boğuşan ve bu doğrultuda takım içerisindeki maaş bütçesini düşüren Trabzonspor, Mikel transferinde belirledikleri tavan ücreti aşmadı. Sezon başında 1.5 milyon Euro olarak belirlenen maksimum ücret karşılığında Nijeryalı yıldız, transfere ‘evet’ dedi. Buna göre 32 yaşındaki futbolcu, sezon başına 1.5 milyon Euro garanti ücret kazanacak.

Mini Yorum (M. Çağrı Davran)

Bir dünya yıldızı

Nijerya futbolunun yaşayan efsanelerinden John Obi Mikel’in, Trabzonspor’a transfer olması çok büyük bir başarıdır. Mikel, hâlâ0 üst düzeyde futbol oynayan ve takıma hem saha içi hem de saha dışı liderlik yapabilecek bir yıldız. Bordo-Mavili taraftarların içi rahat olsun. Norveç’in Lyn kulübünde genç bir yıldız adayı olarak ortaya çıkan Nijeryalı oyuncu için 2006’da Manchester United ve Chelsea, adeta bir savaş vermişti.

Sonunda Chelsea, olaylı bir süreç sonunda onu kadrosuna katmıştı. Sonrasında 10.5 sezon Maviler adına ‘gerçek bir görev adamı’ gibi oynadı, 2012 Şampiyonlar Ligi (Finalde Bayern Münih’e karşı ilk 11’de oynadı) dahil olmak üzere kupalar kazandı. Merkez orta saha ile 10 numara pozisyonlarında oynayabilen, futbol zekası son derece yüksek Mikel, hâlâ ülkesinin kaptanı ve 10 numaralı formayı da şu anki Afrika Uluslar Kupası’nda başarıyla giymeye devam ediyor.