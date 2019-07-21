3 Temmuz’da yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayan ve ilk etap çalışmalarını 17 Temmuz’da tamamlayan Trabzonspor, dün saat 11.30’da özel uçakla Avusturya’nın Linz şehrine hareket etti. Kafilede sakatlıkları bulunan Onazi ile Fıratcan Üzüm’ün yanı sıra milli takımlarda bulunan Atakan Gündüz ve Taha Tunç yer almadı. Afrika Uluslar Kupası’nda ülkelerinin milli takımında mücadele eden Nijeryalı oyuncu Obi Mikel ile Ganalı Caleb Ekuban ilerleyen günlerde kampa katılacak.

Bordo-Mavili taraftarlar, Avusturya’da da takımlarını yalnız bırakmadı. Trabzonsporlu futbolseverler, Linz kentinde takımı büyük bir coşkuyla karşıladı. En büyük ilgi ise ismi uzun süredir Fransız ekibi Lille ile anılan ve takımdan ayrılmak istediği konuşulan Yusuf Yazıcı’ya gösterildi. Birçok taraftar, 22 yaşındaki oyuncu ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve şampiyonluk sözleri ile oyuncuyu gitmemesi yönünde ikna etmeye çalıştı. Taraftarlar, genç oyuncu için “Şampiyon yapmadan gitme, seneye gidersin” ve “Sana Fransa yakışmaz, İspanya ve İngiltere yakışır” tezahüratları yaptı.