Trabzonsporlu taraftarlardan unutulmaz gece

Onlara her yer Trabzon... Yüzbinlerce taraftar, Yenikapı etkinlik alanını Bordo-Mavi’ye boyadı, şampiyonluk kutlamaları adeta karnaval havasındaydı. Saat 15.00’te başlayan organizasyondaki coşku, hava karardıktan sonra tavan yaptı. Gün boyu kolbastı ve horon oynayan taraftarlar, dj performansları eşliğindeki tekno-partide bir kez daha ‘şampiyonluk böyle kutlanır’ mesajı verdi. Yenikapı’da 300 binden fazla kişi aynı anda telefonlarının ışıklarını açtı, ortaya inanılmaz görüntüler çıktı. İstanbul’daki müthiş eğlence sosyal medyada gündem olurken, herkes yine Trabzonspor ’u konuştu.

Meydandakinin 3 katı...

Trabzon’da kent meydanındaki kutlamalarda 100 binin üzerinde olan taraftar sayısı, bu kez neredeyse 3 katıydı ve rekor kırıldı. Tarihi şampiyonluğu doyasıya kutlayan Bordo-Mavililer, yıllarca unutulmayacak bir gece yaşadı. İnanılmaz kalabalığa rağmen tek bir kişinin bile burnunun kanamaması ise esas sevindirici noktaydı.



