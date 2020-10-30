Trabzonspor, Süper 7’nci haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Kasımpaşa karşılaşmasına ligde son oynanan Fenerbahçe maçındaki aynı 11 ile çıktı. Covid-19 tedavileri devam eden Ekuban ile Hüseyin’in yanı sıra Campi ile Plaza da kadroda yer almadı.

Trabzonspor’da son olarak 26 Eylül 2020’de Süper Lig’in 3’üncü haftasında Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen Abdulkadir Parmak, tedavisinin tamamlanmasının ardından 35 gün sonra Kasımpaşa karşılaşmasıyla kadroda yerini aldı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Pandemi nedeniyle Süper Lig’de müsabakalara localarda sınırlı sayıda seyirci alınırken, bordo-mavili taraftarlar da ligde kötü günler geçiren takımlarını Kasımpaşa maçında yalnız bırakmadı ve kale arkasının yanı sıra kuzey tribününde yerlerini aldı.

TRİBÜNDE DEV AZERBAYCAN BAYRAĞI

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maç öncesinde kuzey tarafı kale arkası tribününe Azerbaycan bayrağı açıldı. Ayrıca tribünlerde, “Karabağ bizimdir bizim kalacak” tezahüratları da yapılarak kardeş ülke Azerbaycan’a vermiş olduğu mücadele için destek verildi.

GEÇMİŞ OLSUN İZMİR

Tribünlerde ayrıca bugün deprem afeti yaşayan İzmir ve çevresi için, 'Geçmiş olsun İzmir' yazılı pankart açıldı.

MESUT YILMAZ İÇİN SAYGI DURUŞU

Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşması öncesi bugün hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.