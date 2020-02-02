Trabzonsporlu taraftarlardan Fenerbahçe maçına yoğun ilgi

Bordo-Mavili taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi satışa çıkarılan 3 bin 200 bileti 3.5 dakikada tüketen Trabzonlu futbolseverler, Medical Park Stadı tribünlerini doldurdu. Fenerbahçe taraftarlarının alınmadığı maçta misafir tribün bölümü de Trabzonsporlu taraftarlara açıldı. 33 bin kombine kartlı taraftarı bulunan Bordo-Mavililer, 41 bin 461 seyirci kapasiteli stadın tribünlerini güvenlik bölümleri haricinde doldurdu. Desteğe maç öncesi başlayıp bir an olsun susmayan Bordo- Mavililer, 3 puanın sevincini de uzun süre statta yaşadı.

Sezon rekoru!

Maçı tam 38 bin 43 biletli seyirci izledi. Bu rakam Trabzonspor adına sezon rekoruydu. Zirveye tırmandığı sezonda taraftarını ayağa kaldıran Bordo-Mavililer’in dünkü taraftar sayısı bu seneki en yüksek rakamdı. Futbolcular bu desteğin sürmesini istedi.