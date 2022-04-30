Trabzonsporlu taraftarlar, maç bitmeden sahaya girdi

Trabzonsporlu taraftarlar, uzatma dakikaları oynanırken maç bittiğini sanarak sahaya girince maç durdu.

Trabzonsporlu bir taraftar maçın bittiğini zannettiği için korner bayrağını söküp götürmeye kalktı. Ancak maç bitmediği için korner bayrağını tekrar yerine koydu.

Taraftarların sahadan çıkarılmasının ardından oyun tekrar başladı ve Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti.

Trabzonspor 38 yıl aradan sonra şampiyon

Bordo-mavililer, en son 1983-1984 sezonunda şampiyon olurken, tam 38 yıl aradan sonra şampiyon olma sevincini yaşadı. Maçın son anlarında bordo-mavili taraftarlar mücadelenin sona erdiğini düşünerek sahaya girince, maç kısa bir süre durmak zorunda kaldı. Taraftarların sahanın dışına çıkarılmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Ardından bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar sahaya girerek şampiyonluk sevincini yaşadı. Şehir merkezinde ve Türkiye'nin 4 bir yanında bordo-mavililer şampiyonluk sevinci yaşamaya başladı.