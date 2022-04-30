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Trabzonsporlu taraftarlar kutlamalara erken başladı

Trabzonspor, 35. haftada Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Rakibi karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğu ilan edecek olan Trabzonspor'un taraftarları ise Atatürk Alanı'nda kutlamalara başladı.

30 Nisan 2022, Cumartesi 14:47 Son Güncelleme:
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Trabzonsporlu taraftarlar kutlamalara erken başladı

Spor Toto Süper Lig 'de uzun süredir liderliğini koruyan Trabzonspor ligin 35. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekip, saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Uzun yıllardır şampiyonluğu bekleyen Trabzonsporlu taraftarlar ise Atatürk Alanı'nda toplanarak şampiyonluk kutlamalarına erkenden başladı. 

İHA

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