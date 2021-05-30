Trabzonsporlu taraftarlar, Kamerun’da su kuyusu açtırdı

Dernek başkanı Bilal Pervanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Trabzonspor 90 dakikadan fazladır" sloganıyla yola çıktıklarını, bu yönde de 61 projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

İkinci projelerini de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Pervanoğlu, "İlk olarak Sudanlı çocuklara bayramda Trabzonspor forması göndererek onları sevindirmiştik. Bu kez Kamerun’da bordo-mavi su kuyusu açarak oradaki çocukları ve aileleri sevindirmenin heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pervanoğlu, projelerine hız kesmeden devam edeceklerini, Trabzonspor sevgisini güçleri yettiğince herkese ulaştırmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

AA