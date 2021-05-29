İlk olarak Sörloth için ‘CometoTrabzon’ etiketiyle kampanya başlatan Bordo-Mavililer, önceki gece de Slovak yıldızın Instagram hesabına akın etti. Hamsik’in son gönderisine 125 binin üzerinde yorum yapılırken, 33 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusuna büyük ilgi gösterildi. Hamsik bazı paylaşımları beğenirken, Trabzonlu futbolseverleri heyecalandırdı. EURO 2020’de Slovakya Milli Takımı’nın formasını terletecek olan Hamsik, menajerler tarafından Fırtına’ya önerilmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı ise, “Önceliğim değil ancak durumuna bakalım” demişti.