Süper Lig 'e, İstanbulspor galibiyetiyle giren son şampiyon Trabzonspor , 2. haftada da Hatayspor engelini 1-0'la geçti. Bordo-Mavililer ligde yoluna 2'de 2'yle devam ederken, tecrübeli stoper Stefano Denswill de yayıncı kuruluşa mücadeleyi değerlendirdi.

Keyifli bir maç çıkarttıklarını belirten Hollandalı oyuncu, "Gelgitli bir maç oldu. İki takımın da fırsatları vardı. İyi bir maçtı. Özellikle ilk yarıda top bir orada bir buradaydı. Çok fazla fırsattan yararlanamadık. İkinci yarı başlarken sonuna kadar zorlamak gerektiğini konuştuk. İkinci yarıda sahada tek bir taraf vardı ve o da bizdik. Bence kazanmayı hak ettik" ifadelerini kullandı.







