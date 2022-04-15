Trabzonsporlu Stefano Denswill: Her şeyi denedik

Süper Lig 'in 33. haftasında Trabzonspor , Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya sol bek olarak başlayan ardından stopere geçen ve ikinci yarıda adeta bir forvet gibi sık sık rakip ceza alanına girip, gol arayan Stefano Denswill maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Beraberlik nedeniyle üzgün olduğu gözlemlenen Hollandalı oyuncu, "Bugün aslında 3 puan için oynadık. İyi başladık ama ilk yarıyı 1-0 geride kapattık. İkinci yarıda iyi başladık, baskı kurduk ve golü bulduk ve hatta goller atacak fırsatlarımız da vardı ama kullanamadık. Karışık duygular içerisindeyim çünkü tek amacımız 3 puandı. Her şeyi denedik, maalesef 1-1 biten maçla karşı karşıyayız" dedi.





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