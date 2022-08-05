Trabzonspor , Süper Lig 'in ilk haftasında ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor'a konuk oldu. Bordo-Mavililer, Andreas Cornelius ve Stefano Denswill'in golleriyle 2-0 kazandı.

Fırtına'nın kahramanlarından Denswill son düdüğün ardından mücadeleyi değerlendirdi. Hollandalı savunmacı, "Benden beklenen gol değil, işim bu değil ama gol atarak da yardımcı olmak istiyorum. Takımı rahatlatmam çok önemliydi, uzun süre sonra gol attığım ve kazandığımız için çok memnunum. Geçen hafta Süper Kupa'yla sezonu açmıştık, kaznarak da iyi başlangıç yapmıştık. Bugün de ligde ilk maçı kazandık" ifadelerini kullandı.







