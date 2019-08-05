Yusuf Yazıcı'nın veda açıklamasının ardından Trabzonspor’un genç yıldızları Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Uğurcan Çakır da genç oyuncuya veda etti. Altyapıda bu yana Yusuf ile beraber oynayan bu isimler, sosyal medya hesaplarından duygu dolu mesajlar paylaştı.

Abdülkadir Ömür, “Söz vermiştik bir gün aynı anda Trabzonspor forması giymeye. Hayalimizi gerçekleştirdik, şimdi daha büyük hayallerin için ayrılıyoruz. Allah yardımcın olsun ağabey” ifadelerini kullandı.

Uğurcan: Teşekkür ederim

Abdulkadir Parmak da, “Çıktığın bu yolda çok başarılı olacağına eminim. Bizi çok iyi temsil edeceğini biliyorum. İnşallah ilerde tekrar oynamak nasip olur. Sen bizim gururumuzsun. Hoşçakal raket” notunu düştü.

Kaleci Uğurcan ise “Saha içi ve dışında her zaman bizlere elinden geldiğinin fazlasıyla destek oldun. Trabzonspor’a verdiğin katkılar için başta bir Trabzonspor taraftarı olarak sana teşekkür ederim. Yolun açık olsun, bizleri her zaman gururlandıracağından hiç şüphem yok” dedi.