Trabzonsporlu Nwakaeme: Ayrılmaya niyetim yok

Bordo-Mavililer’in vazgeçilmezler isimlerinden birisi olan Anthony Nwakaeme, kendisi hakkında çıkan transfer dedikodularına yanıt verdi. Özellikle adı bir dönem Fenerbahçe ile anılan 31 yaşındaki yıldız sol kanat oyuncusu, Trabzonspor’da mutlu olduğunu söyledi. Nijeryalı futbolcu, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Medyada birçok şey söyleniyor. Ben hâlâ Trabzonspor'un oyuncusuyum ve şu an ayrılmak gibi bir niyetim yok. Bu konuyla ilgili pek çok şey konuşuluyor. Şu an için amacım ayrılmak değil. İki yıllık daha kontratım var. Ayrılmam gerekecekse eğer, o zaman kulübe resmi teklif gelmesi gerekiyor”

6 milyon Euro istiyorlar

Öte yandan Trabzonspor Yönetimi’nin yıldız oyuncu için en az 6 milyon Euro’luk bir bonservis talep ettiği bilgisine ulaşıldı. 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibi ile çıktığı 43 karşılaşmada 14 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 de gol pası vermeyi başardı.



