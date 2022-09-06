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Trabzonspor'lu, Montassir Lahtimi kaza geçirdi

Bordo-Mavililer'in yeni transferlerinden Montassir Lahtimi bugün idman sonrasında evine dönerken kaza geçirdi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada maddi hasarlı kazada Faslı oyuncunun yara almadığı belirtildi.

06 Eylül 2022, Salı 23:32 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'lu, Montassir Lahtimi kaza geçirdi

Trabzonspor 'un geçtiğimiz haftalarda Fas'ın Fus Rabat takımından 600 bin Euro'ya transfer ettiği Montassir Lahtimi'nin şanssız günü... Genç oyuncunun bugün idman sonrasında evine dönerken aracıyla kaza yaptığı öğrenildi.

Bordo-Mavililer'den konuyla ilgili açıklama gecikmedi. Karadeniz devi, "Futbolcumuz Montassir Lahtimi, bugün gerçekleştirdiğimiz antrenmanın ardından evine dönerken maddi hasarlı bir trafik kazası geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan oyucumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki kanat oyuncusu henüz Trabzonspor formasını giyemedi.

İşte kazadan o fotoğraf:

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