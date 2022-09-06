Trabzonspor 'un geçtiğimiz haftalarda Fas'ın Fus Rabat takımından 600 bin Euro'ya transfer ettiği Montassir Lahtimi'nin şanssız günü... Genç oyuncunun bugün idman sonrasında evine dönerken aracıyla kaza yaptığı öğrenildi.

Bordo-Mavililer'den konuyla ilgili açıklama gecikmedi. Karadeniz devi, "Futbolcumuz Montassir Lahtimi, bugün gerçekleştirdiğimiz antrenmanın ardından evine dönerken maddi hasarlı bir trafik kazası geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan oyucumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki kanat oyuncusu henüz Trabzonspor formasını giyemedi.

İşte kazadan o fotoğraf: