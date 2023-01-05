Trabzonspor , Süper Lig 'in 17. haftasında Giresunspor'u 3-0 gibi rahat bir skorla geçti. Son haftaların formda ismi Maxi Gomez de attığı golle galibiyette önemli rol oynadı. Uruguaylı forvet mücadelenin ardından da oldukça mutluydu.

'Çok iyi bir maç çıkarttık'

Takım olarak harika oynadıklarını dile getiren tecrübeli oyuncu, "Bugün çok iyi bir maç çıkarttık. Her açıdan harika bir maç oldu. Defansta ve hücumda takım olarak iyiydik. Hücum gücümüz tüm takımlara tehdit olabilecek, zorlayacak düzeyde. Hep beraber iyi de sonuç aldık. Son maçın getirdiği sıkıntılı bir süreç vardı onu da üstümüzden attık" dedi.





'Visca için çok üzüldük'

Geçtiğimiz hafta yeniden sakatlanan Edin Visca hakkında da konuşan Gomez, "Bizim takımımız için Visca çok önemli. İyi bir insan, iyi bir oyuncu. Talihsiz sakatlık yaşadı. Kendisi için çok üzüldük. Umarım en kısa zamanda geri dönecek" ifadelerini kullandı.

'Güçlü bir kadromuz var'

Sarı kart gördüğü için cezalı duruma da düşen tecrübeli futbolcu, "Maalesef 4. sarı kartım oldu, Alanya maçında oynayamayacağım. Ama güçlü bir kadromuz var. Kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapar" yorumunu yaptı.



