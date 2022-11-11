Süper Lig 'de Trabzonspor , MKE Ankaragücü deplasmanında istediğini alamadı. Mücadele Enis Bardhi ve Tolga Ciğerci'nin (pen.) karşılıklı golleriyle 1-1 bitti. Böylece Fırtına ligde son 5 maçta 4. beraberliğini aldı.

'3 puanla ayrılabilirdik'

Karşılaşma sonrasında Bardhi'ye asisti yapan Maxi Gomez mücadeleyi değerlendirdi. Uruguaylı oyuncu, "Özellikle ilk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık ama ikinci yarı oyunun hakimiyetini almıştık. Fırsatlar da bulduk ancak değerlendiremedik. Buradan 3 puanla ayrılabilirdik, sağlık olsun" dedi.

'Her şeyi başarabilecek potansiyele sahip'

Yıldız futbolcu, 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası hakkında da, "Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gideceğim için çok mutlu ve gururluyum. Zor bir gruptayız ancak Uruguay Milli Takımı birlikte olduğunda her şeyi başarabilecek bir potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.



