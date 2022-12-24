Trabzonsporlu Maxi Gomez: Golden önemlisi kazanmak

Süper Lig 'in 14. haftasında Trabzonspor , Fenerbahçe 'yi ağırladı. Dev mücadelede gol perdesini 61. dakikada Maxi Gomez açarken, 90+10'da Trezeguet karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-0.





Fırtına'nın ilk golünü kaydeden Maxi Gomez zaferin ardından açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Uruguaylı forvet, "Dünya Kupası'nda oynadığım için gurur duydum. Orada mücadele ve duruştan gururluyum. Ankara deplasmanında asist yaptım, bu kez gol attım. Daha önemlisi kazanmak. Bu mutluluğu taraftarla paylaşmak... Şükürler olsun bunu yaşadık" ifadelerini kullandı.

Gomez, "Çok zor bir maç olduğunu biliyorduk. Çok önemli bir galibiyet oldu. Santrfor oynuyorsanız sizi en çok mutlu edecek şey gol atmaktır. Ancak daha önemlisi takıma katkı sağlamak. Bugün hep beraber bunu yaptı" dedi.