Trabzonspor ’un yıldız ismi Marek Hamsik, ülkesinde kendi adını taşıyan bir futbol akademisine sahip. Milli arada burayı ziyaret eden ve geleceğin futbolcu adaylarıyla yakından ilgilenen Hamsik, Slovakya basınına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki orta saha, profesyonel kariyerini ne zaman noktalayacağına henüz karar vermediğini söyledi.

Hamsik, “Geleceğe baktığımda muhtemelen teknik direktör olacağım. Futboldan uzak kalamam. Futbolculuk kariyerim boyunca antrenörlük konusunda bilgiler edindim. Ancak şu aşamada öncelikli olarak futbol kariyerime odaklanmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Sakatlığına göre karar verilecek

Geçen sezondan bu yana Hamsik’in sahada olduğu29lig maçında sadece2yenilgi alan Trabzonspor, Slovak yıldız oynadığında bambaşka bir görüntüye bürünüyor. Abdullah Avcı’nın saha içindeki lideri olan Hamsik’le yola devam edilmesi planlanıyor. Ancak kesin karar, yıldız ismin fiziksel durumuna göre verilecek. İlerleyen yaşı nedeniyle zaman zaman sakatlık problemi yaşayan Hamsik’e, istikrarlı performans vermesi durumunda yeni kontrat önerilecek.



