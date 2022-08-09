Trabzonspor , Hatayspor maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Bordo mavililerde antrenman öncesi Manolis Siopis açıklamalarda bulundu.

Genel bir değerlendirmeyle sözlerine başlayan Yunan oyuncu, "Her sezon başlangıcı zordur. Özellikle şampiyona olarak başlıyorsanız bu sizin için daha zor olacaktır. Ben sezon başında veya ortasında her zaman kendimi yüzde yüz hazır tutmaya çalışıyorum" dedi.

'Geçen sene de aynısı oldu'

Marek Hamsik’in yokluğunda takım sorumluluğu ile ilgili gelen soruya Siopis, "Sorumluluk açısından baktığınızda geçen sene aynı durum yaşandı. 2 - 3 aylık periyotta Marek bizimle olmamıştı. O periyotta ben oynama fırsatı bulmuştum. Diğer arkadaşlarımızla elimizden elen gayreti göstermiştik. Takımımız içinde çözüm var. burada oynayacak oyuncularımız var. Dorukhan var, geride oynayacak Denswil var. Dolayasıyla sorumluluk geçen sene ile aynı olacaktır" ifadelerini kullandı.

'Şampiyonlar Ligi'nin, ekonomiye katkısının farkındayız'

16 Ağustos'ta oynayacakları Kopenhag maçına değinen tecrübeli oyuncu, "Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Ama önümüzde oynayacağımız bir lig maçı var. Öncelikle Hatayspor maçına odaklandık ama sonrasına Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Gruplara katılırsak, bunun kulübe sağlayacağı ekonomik gelirin de farkındayız. Bu açıdan çalışmalarımızı sürdürüyoruz" yorumunu yaptı.

'Yunanistan'ın yarısı Trabzonspor'u takip ediyor'

Trabzon’un Yunanistan’da tanınması ile ilgili olarak ise Siopis, "Zaten Bakasetas burada oynamaya başladıktan sonra Yunan halkının yüzde 50’si artık Trabzonspor’u, bu şehri takip etmeye başlamıştı. Ancak bu belgeseller ülkemizde yayınlandıktan sonra zaten çok da fazla şehir orada tanınmadığı, kültürü bilinmediği için belgesellerden sonra insanların ilgisini çekti. Bir çok mecrada yayınlandı. Herkesin çok beğenisini kazandı yayınlanan belgeseller" diye konuştu.

'Doğucan ülkenin en yeteneklilerinden...'

Aynı mevkide oynadığı genç oyuncu Doğucan ile ilgili olarak da başarılı ön libero, “Geçen sene Bakasetas ile birlikte bir çok Kasımpaşa maçını izleme fırsatı bulmuştu. Kasımpaşa maçlarını izlerken Doğucan dikkatimi çeken oyuncu. Çok yetenekli. Bir çok maçını izledik. Ükledeki en büyük yeteneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Çok iyi çalışıyor, çok iyi bir insan. Bu kulüpte oynama fırsatı bulduğunda, kulübe ekonomik açıdan önemli teklifler getireceğini ve kulübe katkılar sağlayacağına eminim” açıklamasında bulundu.

Siopis özetle şu şekilde devam etti:

'Premier Lig hayalim'

"Aslında sitilimin İngiltere Premier Ligi'ne yakın olduğunu düşünüyorum. Hayalim de İngiltere’de oynamak ama bu benim hayalim. Ama şu an Trabzonspor oyuncusuyum. Trabzonspor’un bütün hedeflerini gerçekleşmesine yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim hedefim bu şu an."

' Galatasaray deplasmanında çok mutlu oldum'

"En çok mutlu olduğum an, Galatasaray deplasmanında kazandığımız maç. En çok üzüldüğümüz maç Bakasetas’ın penaltı kaçırdığı Giresunspor’a karşı oynadığımız içerdeki maç."

'Kante'ye benzetilmek mutluluk verici'

"Kante gibi oyuncuya benzetilmek benim için mutluluk olur. Ne kadar büyük ve önemli oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Öyle bir oyuncu il benzer tarzlara sahip olmak dahi çok önemli. Bu konu beni mutlu ediyor."

'Kendi tarzımız var'

"Aslında tarz ve format olarak baktığınızda aynı tarzı sürdürüyor diyebilirim. Biz geçen sene de maç maç rakibimize göre tarzımızı değiştirip farklı tarzlar denemiştik. Alanyaspor ’a karşı hep beraber önde basarak çok daha farklı tarz göstermiştik. Orada da başarılı olmuştuk. Kendi tarzımız var, oynadığımız tarzda rakibin oyun tarzına göre değişebiliyor."

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