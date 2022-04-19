Trabzonsporlu Manolis Siopis: Psikolojik olarak önemliydi

Trabzonspor 'un, Yunan orta sahası Manolis Siopis, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 1-0 kazandıkları Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıklarını dile getiren tecrübeli oyuncu, "Bugün aslında çok pozisyon ürettik. Topa hakimdik. Rakibe önemli bir pozisyon vermedik. Psikolojik bir gündü bizim için, çünkü bu galibiyet lige devam etmek adına önemli olacaktı. Bir avantaj elde ettik Kayseri'deki maç öncesi. Taraftarımızı da tamamiyle yanımızda hissettik, çok güzeldi" dedi.

Süper Lig 'deki yarışa da değinen Siopis, "Hedefimiz Adana'ya gidip, iyi oynayıp, 3 puanı almak başka bir şey düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.







